Gorgeous Italian Baby Girl Names For Your Bellissima Bambina

Italy is a popular tourist destination, and it’s not hard to see why. The place is breathtaking, and the people are charming — just like your daughter will be. Italian girl names reflect the wonderful aspects of this endearing locale.

Whether you want to honor your Italian heritage, or you’re just a huge fan of the country and culture, this list will help you choose an Italian girl name that’s simply perfezionare.

These Italian girl names have an undeniably feminine feel, as romantic and beautiful as the land they come from.

Naming a baby can be scary. We can help! Check out our baby name database here.

Italian Girl Names Starting With A

CocoSan/E+/Getty Images

Alessandra

Alessia

Allegra

Angela

Annabella

Antonella

Antonia

Araceli

Ariana

Italian Girl Names Starting With B

Barbara

Bianca

Beatrice

Bellina

Benedetta

Bettina

Bice

Briella

Brigida

Bruna

Italian Girl Names Starting With C

Cara

Carina

Carmella

Camilla

Carlotta

Caterina

Cecilia

Chiara

Claudia

Cristina

Italian Girl Names Starting With D

Daniela

Daria

Delfina

Diana

Donatella

Donna

Italian Girl Names Starting With E

Yuliya Taba/E+/Getty Images

Eleanora

Elena

Elisa

Emilia

Emma

Elisabetta

Erica

Eugenia

Italian Girl Names Starting With F

Fabiana

Felicita

Fiorella

Flavia

Flora

Filomena

Francesca

Fulvia

Italian Girl Names Starting With G

Gabriella

Gia

Gianna

Giovanna

Giuliana

Italian Girl Names Starting With I

Iolanda

Isa

Isabella

Italian Girl Names Starting With J

Yulia Grossman/Moment/Getty Images

Julia

Juliana

Italian Girl Names Starting With L

Laura

Lilliana

Livia

Lia

Lucia

Luciana

Luna

Italian Girl Names Starting With M

Marcella

Margherita

Maria

Mariana

Mariella

Marina

Martina

Matilde

Italian Girl Names Starting With N

Morten Falch Sortland/Moment/Getty Images

Nadia

Natalia

Nicoletta

Nicolette

Nella

Nerina

Nina

Noemi

Nora

Italian Girl Names Starting With P

Paloma

Paola

Patrizia

Paulina

Pia

Piera

Pina

Priscilla

Italian Girl Names Starting With R

Rachele

Raffella

Ramona

Regina

Renata

Riccarda

Rina

Rita

Roberta

Romina

Rosanna

Rosella

Rosina

Italian Girl Names Starting With S

Sabrina

Sara

Serafina

Serena

Siena

Silvia

Simona

Sophia

Stella

Sofia

Italian Girl Names Starting With T

Jupiterimages/The Image Bank/Getty Images

Teodora

Teresa

Tina

Tonia

Italian Girl Names Starting With V

Valentina

Valeria

Valerie

Vanessa

Veronica

Victoria

Vincenza

Violeta

Vittoria

Vittoriana

Viviana