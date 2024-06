If you’re looking for the perfect name to honor your Mexican culture, you’ve come to the right place. Thanks to Mexico’s rich history and deeply religious roots, most popular names in Mexico are borrowed from Hebrew or Latin names and given a Spanish-flare. That doesn’t mean you can’t name your precious babe-on-the-way in a way that honors your heritage. With 62 indigenous communities and languages officially recognized by the government, there are tons of gorgeous and unique names. Whether you want something to honor your distinctly Mayan ancestry or a currently popular name, the possibilities are (nearly) limitless. Along with pulling some of the more beautiful Indigenous names, we also used a few “best of” and “most popular” lists to pull together a hefty list of potential names for your bambino or bambina.

Mexican Boy Names

Aba Abelino Acalan Alejandro Alonzo/Alfonzo Alvaro Amador Ángel Antonio Arturo Atlahua Caesar Canneo Carlos Chimalli Chipahua Citlalee Cualli Cuetlachtli Danaá Daniel David Diego Eduardo Fernando Francisco Gabriel Gerardo Hedía Ichtaca Ikal Ilhicamina Irepani Javier Jesús Joaquin Jorge José Juan Kabil Kasakir Luis Maatiaak Masawa Manuel Marco Martín Matias Meztli Miguel Milintica Necalli Nopaltzin Pedro Rafael Rahui Raúl Ricardo Roberto Santiago Séneca Surem Tanok Tezcacoatl Tlacaelil Tlayolotl Tsijiari Xipil Yolotli Yooko

Mexican Girl Names

Adelita Adriana Ahuic Ajaniame Akna Alejandra Alexa Alicia Alma Anacaona Ana María Anam Araceli Ariché Atzi Axochitl Chimalmat Citlali Colel Cuicatl Delfina Elena Elizabeth Francisca Gabriela Gloria Guadalupe Hasen Iktan Inda Jani Isabel Itan de hüi Itzamatul Itzel Ix Chel Ix Kaknab Jacinta Josefina Juana Leticia Lola Luisa Luna Maite Malinalli Margarita María Martha Metztli Morena Nakawé Naran Necahual Nenetl Nima Paloma Paola Patricia Paulina Rosa Rosa María Sacniete Sesasi Seti Silvia Soona’ Taiyari Teresa Tozi Verónica Violeta Xoc Yamanik Yatzil Yolanda

Unisex Mexican Baby Names

Adán Ameyalli Azul Cielo Dámaris Erandi Ixchel Camilo Ángel Xochitl Tonalli Tepin Cipactli Quetzal Citlali Izel Teo Xitlali Tecuani Mar

Baby Names Inspired By Mexican Culture

Frida Sol Mariposa Esperanza Carmen Veracruz Sonora Octavio Oaxaca Thalía Salma Gael Eiza Selena Belinda Eugenio Dulce Aitana Sofía Tonatiuh